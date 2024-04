Schwank der Dorfbühne Rees-Mehr Mordsgaudi und Totschlag im Pfarrheim

„Und die Moral von der Geschicht: Rede über and‘re Leute nicht“, brachte es Matthias Kremer nach drei Akten in seiner Rolle als Kommissar auf den Punkt. Vorausgegangen waren zwei vergnügliche Stunden, in denen das Ensemble der Dorfbühne Mehr den Schwank „Ein Tratschweib wird auf’s Kreuz gelegt“ aufgeführt hatte. Das diesjährige Stück der Laienspielschar stammt aus der Feder von Klaus Tröbs und legte den Premierengästen am Ostermontag allerlei Lebensweisheiten, Gags und actionreiche Slapstick ins Nest.