Laienschauspiel Neues von der Dorfbühne Mehr

„Ein Tratschweib wird auf’s Kreuz gelegt“ heißt der Schwank in drei Akten, den die Dorfbühne Mehr ab Ostermontag an insgesamt sieben Terminen im Pfarrheim an der Bonekampstraße aufführt. Seit Anfang Januar laufen die Proben für das zeitgenössische Theaterstück des Autors Klaus Tröbs. Die Karten gibt es ab dem 4. März zum Preis von zehn Euro. Die Vorverkaufsstellen in Mehr, Mehrhoog und Haldern werden bald bekannt gegeben.