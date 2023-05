Stadtgespräch Seit 50 Jahren auf dem Wochenmarkt

Gerda Preuth ist eine Marktfrau mit Leib und Seele. An der Arbeit auf dem Markt schätzt sie vor allem den Kontakt zu den Menschen: „Die Kunden kennen mich, und ich kenne die Kunden. Was kann es schöneres geben?“ Ein kleines „Prötkes“ zwischendurch ist immer drin. „Auf dem Wochenmarkt erfährt man immer was Neues. Hier ist es wie beim Frisör, nur ohne Zeitungen“, sagt Gerda Preuth und lacht.