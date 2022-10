Dokumentarfilm-Premiere : „Ein Schatz für uns alle“

REES Wolfgang Wilhelmis Dokumentarfilm „Rees – Hier wohn‘ ich, das ist meine Stadt“ feierte Premiere im gut besuchten Bürgerhaus. Der Film steht Reportagen wie sie aus der ZDF-Reihe „Terra X“ bekannt sind, in nichts nach.

Circa 200 Gäste erlebten am Mittwochabend im Bürgerhaus die Uraufführung des Dokumentarfilms „Rees – Hier wohn‘ ich, das ist meine Stadt“ und dankten am Ende mit viel Applaus für die höchst professionell gedrehten, geschnittenen und vertonten 110 Minuten.

Ressa Der Reeser Geschichtsverein Ressa freute sich beim Filmabend über die Anmeldung seines mittlerweile 333. Mitglieds: Claudia Breuer. Die nächste Aktion steht auch schon an: Am Sonntag, 20. November, eröffnet „Ressa“ um 11.30 Uhr im Koenraad-Bosman-Museum eine Ausstellung über die Windmühlen in Rees und allen Ortsteilen.

Täglich geöffnet Die DVD „Rees – Hier wohn‘ ich, das ist meine Stadt“ ist zum Preis von 15 Euro in der Touristeninformation am Markt (täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr) oder im Internet unter www.ressa.de/shop erhältlich.

Anders als in seiner Wahlheimat Xanten, erklärte der gebürtige Pfälzer Wolfgang Wilhelmi, sei in Rees noch nicht alles erforscht und bekannt. So arbeitete sich der Filmemacher vor allem in die Frühgeschichte jenes am Rhein gelegenen Ortes ein, der erst im Jahr 1228 die Stadtrechte verliehen bekam, aber zu diesem Zeitpunkt schon auf eine spannende und bislang kaum beachtete Siedlungsgeschichte der Merowinger und Hattuarier blicken konnte.