Umstrittenes Projekt in Emmerich dm-Markt nimmt bald die nächste Hürde

Vergessen sind allerdings nicht die Sorgen, die sich jenseits der Politik ergeben haben. Im Mai sorgte eine Stellungnahme des Büros, das die Gewerbeflächen in der Innenstadt füllen soll, für Aufmerksamkeit. Das Büro„Schneider + Straten“ riet dringend von einer Genehmigung ab. In der Stellungnahme hieß es unter anderem: „In Emmerich profitieren die Geschäfte in der Fußgängerzone maßgeblich von der Kundenfrequenz des dm-Marktes. Falls in Emmerich nun ein Drogeriemarkt auf dem ehemaligen Kasernengelände entsteht, wird ein wesentlicher Teil der aktuellen Kunden des dm-Marktes seine Einkäufe in Zukunft nicht mehr in der Innenstadt erledigen (...). Zusätzlich besteht eine große Gefahr darin, dass nach Eröffnung eines dm-Marktes auf dem ehemaligen Kasernengelände die dm-Filiale in der Innenstadt mittelfristig nicht weitergeführt wird.“