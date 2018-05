Emmerich: Diks ist nun Co-Chef in der alten Kaserne

Diks ist nun Co-Chef in der alten Kaserne

Emmerich Emmerichs früherer Bürgermeister ist zum Geschäftsführer bei der Mona bestellt worden und soll die Gewerbeflächen vermarkten.

Es gibt zwei Jahrhundert-Projekte in Emmerich: der Neumarkt und die alte Kaserne. Die Emmericher werden vermutlich noch warten müssen, bis in der City der echte Baubeginn stattfindet (siehe Artikel unten links auf dieser Seite).

Auf dem Kasernengelände ist das anders. Da sind jede Menge Bagger in Bewegung, das ehrgeizige Projekt ist in Gang gekommen. Viele verbinden die Entwicklung mit dem neuen Geschäftsführer der Mona GmbH, Matthias Wünsch von der Heyden.

Dass nun Wünsch von der Heyden die Vermarktung der Gewerbeflächen an Johannes Diks abgibt, könnte zwei Gründe haben. Erstes hat sich Johannes Diks nach seinem Ausscheiden im Rathaus bei der von ihm gegründeten Niederrhein Consult GmbH bereits in dem Geschäftsfeld der Vermarktung bewiesen. Zweitens hat er seinerzeit als Bürgermeister auch die Wirtschaftsförderung in Emmerich übernommen. Seine Kontakte zu den hiesigen Unternehmen waren hervorragend. Nicht nur, aber besonders die Ansiedlungen im Net-Park sprechen für seine Kontakte auch nach außerhalb.