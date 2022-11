Reeser Innenstadt : Veranstaltungstipps jetzt auch digital

REES Im Kreuzungsbereich Emmericher Straße/Florastraße/Grüttweg informiert jetzt eine LED-Tafel über geplante Veranstaltungen in Rees. Rund 60.000 Euro hat die Stadt dafür investiert.

Bisher wurden an dieser Stelle einzelne Täfelchen mit Veranstaltungshinweisen durch eine externe Dienstleisterin beschriftet und manuell nach einem von der Verwaltung vorgegebenen Zeitplan ausgetauscht werden. Die Nutzung von LED-Displays ermöglicht jetzt die Darstellung von ganzen Plakaten, die Zeitdauer ist durch eine Software einstellbar. Auch ist eine Anpassung an die Rotphase der Ampel möglich. „Am Feintuning, wie alles am besten lesbar ist, arbeiten wir noch“, so Stadtsprecher Jörn Franken. Die Stadt denke zudem darüber nach, auf der Tafel nicht nur ihre Veranstaltungen, sondern auch die von Vereinen zu bewerben, wenn gewünscht. Wie das funktionieren kann und was das die kosten wird, soll demnächst feststehen.