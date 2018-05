Rees: Dietmar Lodder schießt in Rekordzeit den Vogel ab

Rees Der 44-Jährige ist neuer König in den "Vereinigten Staaten". Seine Königin ist Nicole Verbücheln.

Am vergangenen Wochenende feierte der Allgemeine Schützenverein Witterhorst - Töven - Sonsfeld mit musikalischer Unterstützung der Tambourcorps aus Helderloh und Mehr sein traditionelles Schützenfest. Zu den Höhepunkten des Festes zählten das Königsschießen und der anschließende Krönungsball am Samstag. Ersteres ging wesentlich schneller über die Bühne, als zuerst gedacht. "Die Preise waren ziemlich zäh, ich hatte schon Sorge, dass das hier heute ziemlich lange dauert", sagte Präsident Jan Neuhaus an der Vogelstange, der an Jahre zurückdachte, in denen der Vogel erst am Nachmittag fiel. "Am Ende ging es dann so schnell - das könnte sogar ein neuer Vereinsrekord sein", freute sich der Präsident.