Haldern Pop Festival Die Lust aufs Festival wächst

Der Countdown fürs Haldern Pop Festival läuft und die Vorfreude wächst. Wer sich jetzt noch einmal richtig Lust auf das Event vom 8. bis 10. August machen wollte, war am Samstagabend in der Pop Bar richtig. So dachten wohl viele, denn knüppelvoll war’s. Die Schlange vor der ehemaligen Gaststätte Koopmann war irgendwann so groß, dass es sogar einen Einlassstopp gab.