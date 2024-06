Reeser Gymnasium Aspel „Aspelnopoly“: Vom Westring zur Schlossallee

Die Tutoren Victoria Fink, Jan Hölscher, Florian Joußen und Marc Resing überraschten mit einem aufwändig produzierten Einspielfilm, der sie – auf der Suche nach der vermeintlich vergessenen Abi-Rede – bei einer großen Tour durch Rees zeigte. Emotional-musikalisch untermalt durch „One Moment in Time“ wurden Klassenfotos aus acht Jahren eingespielt, plus ein Video, das während der Kursfahrt nach München in der Originalkulisse der Schulkomödie „Fack Ju Göhte“ in den Bavaria-Studios gedreht worden war.