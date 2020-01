Stadt Emmerich : Doppeltes Dienstjubiläum bei der Stadtverwaltung

Emmerich 25 Jahre im Bereich Straßenunterhaltung: Abteilungsleiter Jörg Illbruck und Mitarbeiter Olaf Derksen hatten Grund zu feiern.

(RP) Jörg Illbruck, Abteilungsleiter des Bereiches Straßenunterhaltung, und Olaf Derksen, Mitarbeiter im Bereich Straßenunterhaltung, feierten ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Emmerich am Rhein. Bürgermeister Peter Hinze, der Erster Beigeordnete Stefan Wachs, Helmut Schaffeld, Betriebsleiter des Bauhofes und Personalrat Ingo Niehues gratulierten den beiden gebürtigen Emmerichern mit einem Blumenstrauß und einem kleinen Präsent.

Nach seiner Ausbildung zum Tief- und Straßenbauer war Jörg Illbruck zunächst einige Jahr für verschiedene Bauunternehmen in der Region tätig. Am 1. Januar 1996 wurde als Straßenbauer beim städtischen Bauhof angestellt. Nach einer erfolgreichen Weiterbildung zum Werkpolier übernahm der zweifache Familienvater 2004 die Leitung der Abteilung Straßenunterhaltung bei den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein (KBE).