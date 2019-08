Praest : Diebe wollen Traktor in Praest stehlen

Diebe wollen Traktor in Praest stehlen

Praest Wieso will jemand einen kleinen Traktor stehlen?

In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, einen Kleintraktor der Marke Iseki von einer Koppel an der Reeser Straße zu stehlen. Zunächst lösten sie eine Arbeitsmaschine von dem Traktor und versuchten anschließend, den Traktor vom Grundstück aus auf den Deich zu schieben. Dieses Vorhaben war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, so dass die Täter davon abließen und flüchteten