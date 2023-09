70 Schausteller in der Stadt Dreiste Kabeldiebe verursachen hohen Schaden auf der Reeser Kirmes

Dreiste Diebe haben in der Nacht zu Dienstag auf der Kirmes in Rees zugeschlagen: Insgesamt 90 Meter Kabel, die das Volksfest mit Strom versorgen, wurden abgeklemmt und gestohlen. Für die Schausteller war das ein Schreck in der Morgenstunde, aber die Fortsetzung der Kirmes an ihrem letzten Tag, ist dadurch nicht gefährdet: „Es wird alles wie geplant weiterlaufen können. Im Moment wird der Schaden gerade behoben“, konnte Stadtsprecher Jörn Franken am Vormittag vermelden.