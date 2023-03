Diebe in Emmerich und Haldern scheiterten Masche mit der Spende: Zwei Diebstähle vereitelt

Der Mann befand sich auf dem Parkplatz des Krankenhauses nach einer Visite im Willibrord-Spital. Er saß in seinem Auto, als es an die Scheibe klopfte. „Da stand ein junger Mann, knapp 20, mit südländischem Aussehen. Er fragte in gebrochenem Deutsch nach etwas Kleingeld“, schildert der Senior. „Ich öffnete die Scheibe und holte mein Portemonnaie heraus. Da griff er danach“, so der Emmericher. Was der Dieb nicht wissen konnte: Er hatte es mit einem ehemaligen Polizisten zu tun. „Ich gab ihm einen Handkantenschlag auf den Unterarm. Er jaulte auf und rannte weg“, erzählt der Mann.