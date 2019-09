Patientinnen bestohlen : Diebstahl im Krankenhaus

Anholt Hilflose Menschen bestehlen ist eine schlimme Sache. Hoffentlich werden die Täterinnen ermittelt.

Am Freitag bestahl eine dreiste Diebin im Anholter Krankenhaus Patientinnen. Zwei Anzeigen liegen vor, teilte die Polizei am Montag mit. Entwendet wurde Schmuck, den die Geschädigten im Krankenzimmer aufbewahrten. Die Tatzeit liegt in einem Fall zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr, im anderen Fall zwischen 12.00 Uhr und 12.50 Uhr.