Getränkehandel in Praest Dieb ertappt: Angestellte leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, hatten gegen 11 Uhr zwei Männer den Getränkehandel an der Reeser Straße betreten. Während einer von ihnen die Beschäftigte in ein Gespräch verwickelte, begab sich der zweite in das Büro des Marktes. Als die Beschäftigte dies bemerkte, versuchte diese den Mann festzuhalten. Der schubste sie von sich, konnte sich losreißen und flüchtete mit seinem Mittäter zunächst zu Fuß in Richtung Reeser Straße. Durch aufmerksame Zeugen konnte beobachtet werden, dass die Täter in einen silbernen Audi, älteres Modell (Limousine), gestiegen sind. Das Fahrzeug entfernte sich vom Tatort über die Reeser Straße in Fahrtrichtung Rees.