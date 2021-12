Einzelhandel und Gastronomie : Armbändchen für 2G-Check auch in Emmerich denkbar

EMMERICH Um die 2G-Kontrollen zu erleichtern, setzen einige Städte bereits auf Armbändchen, die Kundinnen und Kunden beim Einkaufsbummel vorzeigen müssen. Möglicherweise könnte es diese auch bald schon in Emmerich geben.

„Gemeinsam mit der EWG und Stadtverwaltung überlegen wir den 2G-Check für Einzelhandel und Gastronomie zu erleichtern. An verschiedenen Stellen sollen Kundinnen und Kunden dann ein Armband mit einem tagesaktuellem Datum erhalten. So müssten die Kundinnen und Kunden nicht an jedem Geschäft oder jeder Gastronomie aufs Neue Ihren Impfnachweis vorzeigen und würden mit ihrem Kontrollbändchen den ganzen Tag Zutritt erhalten“, so WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.