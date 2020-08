Stadtbücherei Rees : Eine eigene Abteilung für Comics

Büchereileiter Thomas Dierkes und Ninja Meininghaus präsentieren eine Auswahl der Comics, die jetzt in der Stadtbücherei auszuleihen sind. Foto: scholten

REES „Staun, freu, klatsch“: Die Reeser Stadtbücherei hat die Corona-Zeit dazu genutzt, eine neue Comic-Abteilung aufzubauen. Was früher als „Schundliteratur“ galt, hat heute selbst unter Erwachsenen viele Fans.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Als im August 1951 das erste Micky-Maus-Heft in Deutschland erschien, wurden die Bildergeschichten mit Sprechblasen noch gern als „amerikanische Schundliteratur“ verteufelt. Dem Siegeszug tat das allerdings keinen Abbruch, ganze Generationen wuchsen mit Comics auf, Zeichner und Autoren aller Nationen schufen in den letzten 70 Jahren wahre Kunstwerke. Jetzt hat das Genre auch einen neuen, großen Bereich in der Reeser Stadtbücherei. „Durch eine Umstellung der Jugendbuchabteilung konnten wir mehr Platz gewinnen, um bereits vorhandene Comics auszustellen“, erklärt Büchereileiter Thomas Dierkes. „Dazu haben wir mit Ninja Meininghaus seit 2019 eine neue Kollegin, die sich seit ihrer Jugend für Comics interessiert. Sie hat die Erweiterung dieser Abteilung in die Hand genommen.“

Ninja Meininghaus gibt an, „wirklich fast alles“ gelesen zu haben: „Valerian und Veronique“, „Walhalla“, „Spirou und Fantasio“, „Percy Pickwick“ und „Franka“, dazu „Asterix und Obelix“, „Hägar“ und all die anderen Dauerbrenner. „Der Comic ist ein Zusammenschluss aus Text und Bild, er bedient sich anderer Medien und schafft dadurch etwas Neues“, sagt Ninja Meininghaus. „Es gibt eine gegenseitige Wechselwirkung, zum Beispiel mit Film und Fernsehen, aber auch mit der Literatur.“ Als eine besonders gelungene Verschmelzung nennt sie exemplarisch Ario Folmans und David Polonskys Adaption vom Tagebuch der Anne Frank: „Dieser Graphic Novel ist Zeitzeugnis, Coming-of-Age-Geschichte und absolut modern zugleich. Durch die vielen Grafiken lassen sich die Lebensumstände der Familie Frank in ihrem Versteck in Amsterdam, aber auch Anne Franks Gedanken wunderbar anschaulich und greifbar darstellen. Das ist todtraurig, anrührend und manchmal sogar sehr komisch.“

info Ab Samstag Rückkehr zu alten Öffnungszeiten Regulär geöffnet Ab 1. August ist die Stadtbücherei Rees wieder zu den normalen Zeiten geöffnet: di. bis sa. 10 bis 12.30 Uhr sowie di., do. und fr. 14.30 bis 18 Uhr.

150 neue Comic-Titel wurden eingekauft, jeweils gleich viel für die Altersgruppen ab acht, zehn und 13 Jahren. Außerdem gibt es mehrere Graphic Novels, die komplexer sind und sich eher an ältere Jugendliche und Erwachsene richten. Auch der Bestand an japanischen Mangas wurde aufgestockt. „Viele Comics sind Serien, die in Abständen von einigen Monaten bis zu anderthalb Jahren erscheinen: Wir werden sie auf jeden Fall regelmäßig nachkaufen“; verspricht Ninja Meininghaus.

Derzeit werden vor allem Klassiker wie Disneys „Lustiges Taschenbuch“ oder „Spirou und Fantasio“ ausgeliehen. „Da es nun aber auch neue Einteilungen wie Science-Fiction, Fantasy und History gibt, hoffen wir auf die große Neugier unserer Kunden, in alles mal reinzulesen“, sagt Thomas Dierkes. Er sieht die Comics nicht als Alternative zum Buch, sondern als willkommene Ergänzung, so wie die Bücherei auch Hörbücher und DVDs zur Ausleihe anbietet. „Die Zeiten der Bibliothek mit strenger Bibliothekarin samt Dutt sind Gott sei Dank vorbei“, sagt der Büchereileiter. „Wir verstehen uns als Ort der Begegnung, aber natürlich auch als Kulturvermittler. Und dazu gehören moderne, vielschichtige Medien wie E-Books, Hörbücher und eben auch Comics.“