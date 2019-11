Nach FDP-Antrag : Ein zweiter Wirtschaftsförderer soll kommen

REES Die Stadt Rees wird künftig einen zweiten Wirtschaftsförderer bekommen, der Heinz Streuff in seinem Amt unterstützen wird. Das ist das Ergebnis eines Antrags der FDP, der eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen sollte.

Dabei wird es auch bleiben, denn der Reeser Rat lehnte den FDP-Antrag am Mittwochabend ab. Helmut Wesser (Grüne) sah in dem Vorstoß der FDP zwar die gute Absicht, die Stadt nach vorne bringen zu wollen, befürchtete aber eine Kostenspirale durch den erheblich steigenden Personalbedarf, der mit den Plänen der Liberalen verbunden sei. Problematisch sahen Politik und Verwaltung auch einen drohenden Beteiligungsverlust von Öffentlichkeit und Rat, weil die SEG anders als die Stadtverwaltung in den politischen Willensbildungsprozess eingebunden ist.