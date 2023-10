Der erste Schritt ist schon gemacht Warum die Stadt Rees jetzt eine Hansestadt werden möchte

Dr. Veltzke belegte außerdem eine Reeser Beteiligung an hansischen Aktivitäten, die bereits im 15. Jahrhundert und früher stattfanden. So fertigte der Nimwegener Stadtsekretär Henrick Poeyn beim Lübecker Hansetag im Mai 1540 die Abschrift eines historischen Registers aus Brügge an. Darin hieß es: „Dyt syn die gemeyne Stede van der duytzschen Anzen (Hanse)“. Unter den klevischen Städten tauchen dort auf: „Wesell, Duysborch, Ress, Kalker, Orsoy, Dynslak, Embrick, Cleve, Xanten.“ Rees wurde also immerhin an dritter Stelle genannt.