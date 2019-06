Sommerausflüge : Sechs geführte E-Bike-Touren

Die Fahrten mit Fähren und Fahrgastschiffen sind inklusive. Foto: buckstegen/BUCKSTEGEN

Rees Die Stadt Rees bietet im Sommer mehrere Rundfahrten an. Anmeldungen ab sofort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Nutzer von E-Bikes haben vom 25. Juli bis 30. Juli die Möglichkeit am „7. Reeser E-Bike-Vergnügen“ teilzunehmen. Unter der Leitung von Niederrhein-Guide Eila Braam werden sechs unterschiedlich ausgearbeitete Touren angeboten.

Folgende Touren werden angeboten: Tour 1: Kombinierte E-Bike und Schiffstour: „Alles im Fluss“ am Fluss entlang. Die erste Tour startet am Donnerstag, 25. Juli, um 11 Uhr am Rathaus in Richtung Wesel. Zunächst fährt die Gruppe mit der Germania nach Wesel. Sie erkunden die neue Lippeaue und fahren am Hamm-Datteln-Kanal entlang. Vor der Heimkehr nach Rees stattet die Gruppe der Bärenschleuse einen Besuch ab. Die Fahrstrecke beträgt etwa 60 Kilometer, die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt 16 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahren zahlen 8,50 Euro.

info Anmeldungen für die Rundfahrten Leihfahrrad Dank der Firma innogy stehen zehn E-Bikes kostenlos zu Verfügung. Anmeldung Interessenten werden gebeten, sich telefonisch unter 02851 51555 anzumelden.

Tour 2: „Fast wie im Paradies“ nach Aerdt NL. Die zweite Tour findet am Freitag, 26. Juli, nach Aerdt statt. Start ist um 10 Uhr am Rathaus. In Aerdt besteht die Möglichkeit, den botanischen Garten „Tuin`t Hof“ zu besuchen. Nach einer Fahrstrecke von etwa 70 Kilometern treffen die Teilnehmer voraussichtlich gegen 19 Uhr wieder in Rees ein. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro (inkl. Eintritt) pro Person. Kinder bis 14 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Tour 3: Kombinierte E-Bike und Fährtour „Zwischen Niers und Rhein“. Am Samstag, 27. Juli, findet eine kombinierte E-Bike und Fährtour nach Graefenthal statt. Start ist um 10 Uhr am Rathaus. Die Tour endet gegen 19 Uhr wieder in Rees. Die Fahrstrecke dieser Tour beträgt etwa 63 Kilometer, die Teilnehmergebühr pro Person beläuft sich auf 9 Euro. Kinder bis 14 Jahren fahren für 5 Euro mit.

Tour 4: „Binnenheide im Achterhoek“. Am Sonntag, 28. Juli, findet eine geführte Radtour nach Winnekendonk statt. Start ist um 10 Uhr am Rathaus. Es besteht die Möglichkeit, im Café „Binnenheide“ bei Winnenthal einzukehren. Die Tour endet gegen 19 Uhr wieder in Rees. Die Fahrstrecke dieser Tour beträgt etwa 60 Kilometer, die Teilnehmergebühr pro Person beläuft sich auf 10 Euro (inkl. zwei Fährfahrten). Kinder bis 14 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Tour 5: „Lekker Fietsen“. Nach dem Start um 10 Uhr am Rathaus fahren die Radler am Montag, 29. Juli, nach Rhede. Dort ist ein Besuch der Schokoladenmanufaktur vorgesehen. Nach einer Fahrstrecke von etwa 65 Kilometern ist die Rückkehr in Rees für etwa 19 Uhr geplant. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro. Für Kinder bis 14 Jahren kostet es 2,50 Euro.