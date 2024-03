Gute Nachricht der Spargelbauern aus Emmerich Die Spargelsaison beginnt nach Ostern - Preise wie im Vorjahr

Woanders haben die Spargelbauern geklagt, dass es so viel geregnet hat, dass die Felder komplett nass waren und die Pflanzen Schaden genommen haben. „Das war bei uns aber nicht der Fall“, sagt Heiner van Bebber. „Auf dem Eltenberg kann das Wasser gut ablaufen. Wir hatten keine Probleme.“ Er ist auf jeden Fall bereit für die Saison. Die Spargelstecher kommen alle aus Emmerich. „Wenn es so weit ist, rufe ich an und sie kommen vorbei.“