Feiertag : Die Prozessionen an Fronleichnam

Emmerich/Rees In Emmerich und Rees wird dem letzten Abendmahl Jesu gedacht.

(RP) Mit dem „Fest des Leibes und Blutes Christi“ erinnern die Katholiken an das letzte Abendmahl Jesu. In Liebfrauen und Heilig-Geist beginnt die Feier mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Liebfrauenkirche. Von dort führt die Prozession zu Heilig-Geist. Mit dem Gottesdienst beginnt auch die Feier in St. Martini, der um 9.30 Uhr am Kindergarten Polderbusch gefeiert wird. In St. Johannes treffen sich die Pfarrbezirke Dornick, Praest und Vrasselt an der Waldschule Markett zum Gottesdienst um 9.30 Uhr. Die Prozession führt zur St.-Johannes-Kirche Praest. In Hüthum schließt sich an die Prozession das Brunnenfest des Heimatvereins an.