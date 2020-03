Neue Touristen-Information : Elten ist bald ein Willkommensort

In Hochelten ist die neue Touristen-Information in Kürze fertig. Sie ist Voraussetzung, um Luftkurort zu werden. Tourismuschefin Manon Loock-Braun hofft auf Eröffnung vor Juni.

Vor ziemlich genau einem Jahr nahmen Bürgermeister Peter Hinze und Tourismus-Chefin Manon Loock-Braun an der Von-der-Renne-Allee zusammen mit weiteren Vertretern von Stadtverwaltung und Landschaftsverband Rheinland den Spaten in die Hand, um symbolisch den Startschuss für ein Projekt zu geben, das für die Entwicklung des Tourismus in Elten von entscheidender Bedeutung ist. Ein wichtiger Baustein, der letztendlich dazu führen soll, dass sich das Silberdorf in Zukunft erst Luft- und danach auch Kneipp-Kurort nennen darf.