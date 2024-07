Am Montag Feuerwerk Freibier und Wolken - Die Kirmes in Emmerich ist eröffnet

Wegen des Höhenfeuerwerks am Montag, 8. Juli, kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. So sind die Parkplätze am Regenüberlaufbecken ab 21:00 Uhr gesperrt. Ebenso ist die Straße "Hinter dem Mühlenberg" am Kirmesmontag, für Autofahrer und Fußgänger ab diesem Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen gesperrt.