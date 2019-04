Historisches : Die Geschichte von „Üffings Nönneken“

Schwester Maria Euthymia starb im Alter von 41 Jahren. Foto: scholten

Haldern Die Reliquie von Schwester Maria Euthymia ruht im Altar des neuen Pfarrzentrums. Doch wer war „die Gutherzige“, die 2001 selig gesprochen wurde?

Von Michael Scholten

Seit Weihbischof Rolf Lohmann Ende vergangenen Monats den Altar in der Marienkapelle einsegnete, ist das neue Halderner Pfarrzentrum an der Gerhard-Storm-Straße untrennbar mit dem Namen von Schwester Maria Euthymia verbunden. Doch wer war die inzwischen selig gesprochene Clemensschwester, deren Reliquie im Eichenaltar beigesetzt wurde? „Sie war eine Frau, die Zeit ihres Lebens geschuftet und den Kranken, Schwachen und Alten gedient hat“, erläuterte Rolf Lohmann.

1914 als Emma Üffing in Hopsten-Halverde im heutigen Kreis Steinfurt geboren, wuchs sie in dörflicher Umgebung und in einer gläubigen Familie auf. Mit 18 Monaten erkrankte sie an Rachitis, wodurch sich ihre körperliche Entwicklung auch in den folgenden Jahren verzögerte. Sie blieb schwächlich, konnte schlecht laufen, wuchs nicht über 1,56 Meter hinaus und hatte eine Lid-Senkung am linken Auge. Doch sie packte gern und bereitwillig auf dem elterlichen Hof mit an und fiel im Dorf durch ihre tiefe Frömmigkeit auf, die ihr, so steht es auf der Internetseite der Clemensschwestern, den Spitznamen „Üffings Nönneken“ einbrachte.

Tatsächlich trat sie 1934 im Alter von 20 Jahren, nach einer Ausbildung zur Hauswirtschafterin, in den Orden der Clemensschwestern in Münster ein. Der ihr verliehene Name Euthymia („die Gutherzige“) passte gut zu ihrem Wesen, das für Güte, Milde, Mut und Liebe stand. Sie erlernte die Krankenpflege und war zwölf Jahre im St.-Vinzenz-Hospital in Dinslaken tätig. 1943 wurde ihr die Pflege der kranken Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter anvertraut. Ein Gefangener schrieb später über ihre mütterliche Fürsorge: „Im Vinzenz-Hospital gab es keine SS, sondern wahre christliche Liebe. Ich wurde als menschliches Wesen behandelt und mit Güte.“

1948 übernahm Schwester Maria Euthymia die Leitung der großen Wäscherei im Mutterhaus der Clemensschwestern und der Raphaelsklinik in Münster. Nach einem Schwächeanfall im Juli 1955 wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, an dem sie wenig später, nur 41 Jahre alt, starb. An ihrem offenen Sarg soll eine ihrer Mitschwestern, deren Hand in eine Bügelmaschine gekommen war und starke Verbrennungen und Quetschungen erlitten hatte, um Fürbitte gebeten haben. Daraufhin soll die Hand innerhalb kurzer Zeit vollständig geheilt sein. Bereits 1957 wurde die Seligsprechung beantragt. 1985 wurde der Leichnam auf dem Zentralfriedhof von Münster exhumiert, untersucht und wieder beigesetzt. Am 7. Oktober 2001 sprach Papst Johannes Paul II. Schwester Maria Euthymia in Rom selig.