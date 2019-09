Kultur : Die „FamouS Theaterkids“ starten durch

Die „FamouS Theaterkids“ haben mit den Proben für ihr neues Stück begonnen. Es wird am 1. Dezember in Mehr aufgeführt. Foto: kids/theater

Mehr Kindertheatertruppe aus Mehr probt neues Stück und sorgt am 15. September für ein sauberes Dorf.

(RP) Die Kindertheatergruppe „FamouS Theaterkids“ hat am Samstag mit der ersten Probe für das traditionelle Weihnachtstheater in Mehr in die Spielzeit 2019/20 begonnen. 16 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren versammelten sich im Pfarrheim, zur ersten Lesung des Stückes, das am 1. Dezember in der Turnhalle der Grundschule Mehr aufgeführt wird. „Wir freuen uns schon sehr auf die Proben und intensiv mit den Kindern zu arbeiten“, so Sabrina Nölscher und Kirsten Döring, die die kreative Leitung der Gruppe inne haben.

Ganz im Sinne des Leitbildes der „FamouS Theaterkids“ legen die beiden dabei besonderen Wert auf die individuelle Förderung und ein respektvolles Miteinander. „Das Ausleben der eigenen schauspielerischen Fähigkeiten steht für die Kinder im Vordergrund“, so Sabrina Nölcher, „ganz ohne Druck und mit jeder Menge Spaß“, ergänzt Kirsten Döring. Bereits eine Woche zuvor fand der traditionelle Ausflug der Theaterkinder statt. In diesem Jahr ging es in den Movie Park in Bottrop besuchen. Möglich gemacht wurde dies unter anderem durch die Spenden aus der letzten Spielzeit und durch die Unterstützung durch den Bottroper Freizeitpark selber. Der gemeinsame Ausflug dient in jedem Jahr als Startpunkt in die neue Spielzeit und soll vor allem das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe stärken und die Kinder für ihre tollen Leistungen belohnen. Außerdem hilft er, neue Kinder gut in die Gruppe zu integrieren.

Dank einer Spende von Edeka Komp konnte zudem auch die Ausstattung der Bühne der „FamouS Theaterkids“ deutlich verbessert werden. „Ziel ist es, den Kindern optimale Bedingungen und den Zuschauern ein tolles Erlebnis zu bieten“. Dabei legt die Theatergruppe großen Wert auf ihr Motto „Theater von Kindern für Kinder“. Daher ist der Eintritt bei allen Auftritten traditionell kostenlos.

Auch in dieser Saison suchen die Theaterkinder noch Sponsoren und Spender, die die Kauf der Kostüme, der jährlich anzuschaffenden T-Shirts oder den weiteren Ausbau der Bühne unterstützen. Infos und Kontaktdaten finden sich auf der Facebook-Seite der Theaterkinder.