Neubau : Patersteege: Erste Mieter im Oktober

Die Baugenossenschaft stellte die Wohnungen am Mittwoch der Presse vor. Am 16. August ist ein Tag der offenen Tür für Interessierte. Foto: Monika Hartjes

Emmerich Bis der Neubau der Emmericher Baugenossenschaft bezogen werden kann, sind nur noch Restarbeiten zu erledigen.

Zehn neue Wohnungen baute die Baugenossenschaft an der Patersteege 4a. Noch sind einige Arbeiten zu machen und auch der Außenbereich muss noch gestaltet werden. „Aber bis Ende September ist alles fertig, denn die ersten Mieter ziehen im Oktober ein“, sagte Anke Wilke vom Vorstand bei der Besichtigung. Am Freitag, 16. August, lädt die Baugenossenschaft von 13 bis 17 Uhr interessierte Bürger und die Nachbarschaft ein, sich in Ruhe das neue Gebäude anzuschauen.

Die Baugenossenschaft gibt es seit 1899, ihr Anliegen ist es, bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Den Mitgliedern werden die genossenschaftseigenen Wohnungen überlassen, so brauchen sie beispielsweise keine Kündigung durch Eigenbedarf zu befürchten. Drei Vollzeitkräfte, zwei Vorstände, ein Auszubildender und drei Teilzeitkräfte sind hier beschäftigt. Zurzeit hat sie fast 900 Mitglieder und einen Wohnungsbestand von 510 Wohnungen, wovon 165 öffentlich gefördert sind. So auch die neuen Wohneinheiten an der Patersteege, diese Wohnungen müssen an den berechtigten Personenkreis mit vorhandenem Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Da der Zugang und die Wohnräume barrierefrei sind und ein Aufzug vorhanden ist, sind diese Wohnungen auch besonders bei älteren Mitbürgern beliebt.

info Zehn neue Wohnungen an der Patersteege 4a ToT Am Freitag, 16. August, lädt die Emmericher Baugenossenschaft von 13 bis 17 Uhr ein. Dank „Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns auch bei allen bedanken, die an der Fertigstellung beteiligt waren“, sagt Anke Wilke vom Vorstand. Für das Verpflegung ist gesorgt.

Die Ausstattung ist sehr hochwertig mit breiteren Türen, bodengleichen Duschen, Gegensprechanlagen, elektrischen Jalousien, Bewegungsmelder, Treppenhauslicht und elektrischer Türöffnung für die Haustüre. Der Boden besteht aus einem Vinylboden in Holzoptik, die Sanitär- und Abstellräume sind gefliest. Es gibt eine Fußbodenheizung mit Erdwärme, Warmwasser kommt über einen Durchlauferhitzer.

In Kooperation mit den Stadtwerken Emmerich wurde wie schon bei den Neubauten Feldstraße 30-34 und Wallstraße 45/47 mit dem Projekt „Mein Sonnenscheintarif“ eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert.

Im Jahr 2018 kaufte die Baugenossenschaft die ehemalige Turnhalle, die dort stand, von der Stadt Emmerich und ließ sie abreißen. Baubeginn war im Juli 2018.

Der Architekt Andreas Belting plante hier ein Gebäude mit zehn Wohnungen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss entstanden jeweils vier etwa baugleiche Zwei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von je 54,63 Quadratmetern. Im Dachgeschoss befinden sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung von 68 Quadratmetern und eine Drei-Zimmer-Wohnung von 75,01 Quadratmetern. Jede Wohnung hat einen Balkon.

Das gesamte Gebäude verfügt über eine Gesamtwohnfläche von rund 580 Quadratmetern. „Wir haben mit Betrieben aus Emmerich und der näheren Umgebung zusammen gearbeitet, das ist so gewollt“, sagte Hajo Frücht, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft. „Damit haben wir immer gute Erfahrungen gemacht.“