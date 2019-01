Kinderkarneval in Rees : Die DJK-Kids sind für jeckes Schauspiel bereit

Rees/Esserden Die Drei- bis 15-Jährigen sorgen mit Tanz, Gesang und Sketchen für Stimmung beim Kinderkarneval im Reeser Bürgerhaus.

(RP) Die jecke Zeit ist wieder da. Und in der haben die Kinder des DJK TuS Esserden ein gehöriges Wort mitzureden. Die mehr als 70 aktiven Kinder und Jugendlichen stecken mitten in den Vorbereitungen des Bühnenprogramms für dieses Jahr. Am 24. Februar werden sie im Reeser Bürgerhaus zeigen, was sie können. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.