Sophia und Emil liegen 2023 vorne Das sind die beliebtesten Vornamen in Emmerich und Rees

Es gibt sie also doch noch: die echten Reeser Kinder. 2023 wurden tatsächlich ein Junge und ein Mädchen geboren, die später „Geburtsort Rees“ in ihrem Ausweis stehen haben. Eigentlich kommen nämlich offiziell gar keine Kinder mehr in Rees zur Welt, weil es dort kein Krankenhaus mehr gibt. Und seit im Emmericher Krankenhaus die Geburtsabteilung geschlossen hat, gibt es auch keine Kinder mehr, die „Emmerich“ als Geburtsort im Pass stehen haben.