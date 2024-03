Auf Autobahnrastplatz Rees-Millingen Festnahme: Kokain im Wert von 223.000 Euro entdeckt

Millingen · Am Montagnachmittag, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der A 3 am Rastplatz Millingen einen 42-jährigen Türken. Was sie dabei fanden, führte den Mann direkt in U-Haft.

22.03.2024 , 15:29 Uhr

Rund drei Kilo Kokain stellten die Beamten bei dem Mann sicher. Foto: Bundespolizei

Der Mann reiste zuvor in einem in Belgien zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten unter der Kofferraumabdeckung in einer Plastiktüte insgesamt 3,06 Kilogramm Kokain. Die Person wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 223.000 Euro. Auf richterliche Anordnung befindet sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

(RP)