Isselburg : Beim Aldi-Markt: Auch Isselburg hat jetzt eine DHL-Packstation

Blick auf eine Packstation, wie sie auch in Isselburg in Betrieb genommen worden ist. Foto: Deutsche Post DHL

Isselburg Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 92 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs.

DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat die erste DHL-Packstation in Isselburg in der Werther Straße 13 (bei Aldi) in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.