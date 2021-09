Ehemaliges Kasernengelände : Die Deutsche Post mit neuer Heimat

Die Zusteller vor dem neuen Stützpunkt auf dem Kasernengelände. Rechts: Ein Streetscooter, der voll elektrisch fährt.

Emmerich 50 Postboten zogen Ende Juli in den jüngst erbauten Zustellstützpunkt auf dem früheren Kasernengelände in Emmerich. Die Deutsche Post setzt auf elf Elektrofahrzeuge für eine CO2-neutrale Zustellung in der Stadt.