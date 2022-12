Schnelles Internet Glasfaser-Arbeiten starten Februar

Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, werden moderne und effiziente Verfahren genutzt. Beispielsweise Leerrohre, die mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt werden. Danach werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen. So können später die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Am Ende werden die Gehwege und Straßen endgültig wiederhergestellt und von der Gemeinde abgenommen. Die Anlieger werden so früh wie möglich informiert.