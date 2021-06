Emmerich/Rees : Bahn sperrt Strecke bis Oberhausen

Emmerich/Rees Ab Freitag müssen sich Reisende auf Unannehmlichkeiten wegen des Betuwe-Ausbaus gefasst machen. Die Bahn sperrt die Strecke, ersatzweise fahren Busse.

Die Deutsche Bahn (DB) nutzt die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um die Arbeiten für den Streckenausbau zwischen Emmerich und Oberhausen in einer Sperrpause gebündelt weiter voranzutreiben.

Betuwe-Ausbau In den Abschnitten Oberhausen , Voerde, Dinslaken, Wesel und Rees-Haldern arbeitet die DB parallel mit Hochdruck. Dabei verbaut sie mehr als 10.000 Meter Kabel, unternimmt mehr als 250 Bohrungen um den Baugrund zu untersuchen, erstellt 24 Oberleitungsmasten und baut zwei Weichen ein. Die Bahn baut auf der Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen fast immer unter rollendem Rad. Für den dreigleisigen Ausbau der Strecke sind in den Sommerferien Arbeiten notwendig, die zeitweise eine Vollsperrung der Strecke erfordern.

Internet Aktuelle Angaben zu den Auswirkungen auf den Fahrplan und alternative Fahrmöglichkeiten sind zeitnah vor Baubeginn in den Apps „DB Bauarbeiten“ und „DB Navigator“ sowie unter www.deutschebahn.com/bauinfos zu finden.

Polizeieinsatz in Meerbusch

Polizeieinsatz in Meerbusch : Polizei sperrt Kreuzungen für Krankentransport aus Osterath

Sperrungen Zwischen Freitag, 25. Juni, 21 Uhr, und Montag, 28. Juni 05 Uhr, ist die gesamte Strecke gesperrt. Ab Montag, 28. Juni, bis Freitag, 2. Juli, ist die Strecke zwischen Dinslaken und Wesel komplett gesperrt sowie zwischen Empel-Rees und Mehrhoog eingleisig befahrbar. Ab Freitag, 2. Juli, 21 Uhr, bis 23. Juli, 21 Uhr, muss die Strecke erneut voll gesperrt werden. Für die ausfallenden Züge der Linie RE 19 werden Busse eingerichtet. Neben einer Lokallinie, mit Halt an allen Zwischenstationen, verkehrt zusätzlich eine Expresslinie mit Zwischenhalten in Wesel, Emmerich, Elten sowie Zevenaar mit einer geringeren Reisezeit (ca. 50 Minuten werden eingespart).

Züge der ICE-Linie Frankfurt-Amsterdam werden ab Köln über Venlo nach Amsterdam umgeleitet und halten daher nicht in Köln Messe/Deutz, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem. Ersatzhalte sind Köln Hbf und Mönchengladbach.



Haldern In Haldern packt die DB während der Sperrpause an. Oberleitungs-, Kabel- und Gründungsarbeiten für die EÜ Bahnhofstraße stehen auf dem Programm. Insgesamt verlegt die DB rund 10.000 Meter Kabel. Parallel führt Straßen NRW Instandhaltungsarbeiten an der Straßenüberführung B 67 durch.