Er war mal wichtig in der Emmericher FDP Detlef Struckhof verlässt die Liberalen

Detlef Struckhof war Mitglied des Stadtrates, hier sogar Fraktionsvorsitzender der FDP. An der Spitze der Partei lieferte er sich Kämpfe mit Christoph Kukulies, der damals ebenfalls zur FDP gehörte (heute AfD). In Erinnerung ist manchem Politikinteressierten vielleicht noch die Idee von Struckhof, Emmerich mit einem Namenszusatz zu versehen. Emmerich sollte sich, so sein Vorschlag vor mehr als 20 Jahren, „Emmerich am Rhein“ nennen. Die Idee fanden die anderen Parteien nicht gut und lehnten den Vorschlag ab.