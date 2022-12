Beste Brände aus Emmerich Destille in Dornick bleibt noch bis März

Richtig ist allerdings, dass die de Schrevels ihre kleine Brennerei am Standort Dornick ab März 2023 nicht mehr weiterbetreiben werden. Doch ein landwirtschaftlicher Betrieb in Bedburg-Hau, der auch Obst anbaut, übernimmt alles und brennt dann die beliebte Liköre und Schnäpse aus Dornick. Nur in Dornick selbst wird dann nicht mehr Hochprozentiges hergestellt.