Nächste Änderung : Dermot Kennedy sagt Haldern-Pop-Auftritt ab

Haldern Als Ersatz für Dermot Kennedy gastiert am Donnerstag als letzter Künstler Faber auf der Hauptbühne. Auch für Julien Baker wird noch ein anderer Künstler gesucht.

Das wird viele Festivalgänger enttäuschen. Der britische Sänger Dermot Kennedy, bekannt durch seinen Radiohit „Power over me“, wird nicht beim Haldern Pop spielen. Das teilten die Festivalmacher mit. Grund seien gesundheitliche Probleme des Sängers. Auch die Flamingods und Julien Baker treten nicht auf. Es werde noch einige Überraschungen im Zeitplan geben, sagen die Festivalmacher. Der Ersatz für Julien Baker steht noch nicht fest. Als Ersatz für Dermot Kennedy gastiert am Donnerstag als letzter Künstler Faber auf der Hauptbühne. Der Songwriter aus der Schweiz hat bereits 2017 in Haldern gespielt. Zuletzt sorgte er wegen einer umstrittenen Songzeile für Debatten. „Das Boot ist voll“ hieß der Song. Darin wendete sich Faber mit einer drastischen Zeile gegen „besorgte Bürger“ und den Rechtsruck. „Geh auf die Knie, wenn ich dir meinen Schwanz zeig“, hieß es im hochumstrittenen Text. Faber wurde danach vorgeworfen, eine Vergewaltigung zu schildern. In den sozialen Netzwerken gab es Gegenwind. Faber änderte den Text: „Besorgter Bürger, ich besorg‘s dir auch gleich/ Wenn sich 2019 ’33 wieder einschleicht“ hieß es danach.