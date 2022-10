Immer Ärger mit dem Steiger in Emmerich : Falsch montiert - Treidelpfad vier Wochen gesperrt

Immer Ärger mit dem Steiger in Emmerich

Der städtische Steiger an der Promenade ist nicht richtig montiert worden. Der Treidelpfad ist gesperrt. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Es ist wie verhext mit diesen Steiger. Nicht nur, dass er mehr als ein halbes Dutzend mal gerammt worden ist. Jetzt ist er nach langer Reparatur auch noch falsch montiert worden.

Erst vor kurzem konnte der städtische Steiger an der Rheinpromenade, der durch die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH betrieben wird, wieder installiert werden. Der Steiger war im November 2021 durch ein Schiff touchiert worden und seitdem außer Betrieb. Nach einer langen Reparaturzeit wurde der Steiger vor etwa zwei Wochen wieder auf Höhe des Pegelhäuschens zu Wasser gelassen. Nun muss der Steiger aber erneut gesperrt werden, da die Montage nicht korrekt durchgeführt wurde. Die Betriebsabnahme der Steigeranlage hat ergeben, dass die Montage nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Daher kann der Steiger zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Betrieb genommen werden.