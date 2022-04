Reeser VVV will investieren : Niedriger Kontostand, hohe Ziele

REES Der Reeser Verkehrs- und Verschönerungsverein musste wegen Corona für zwei Jahre auf seine Haupteinnahmequelle verzichten. Investiert werden soll trotzdem. Die Anschaffung einer Leuchtskulptur ist im Gespräch.

Der Grund: Eine der wichtigsten Einnahmequellen, nämlich der traditionelle Getränkestand des Vereins auf der Reeser Kirmes, versiegte in beiden Corona-Jahren. „Es sieht aber danach aus, dass die Kirmes in diesem Herbst wieder stattfinden darf und wir mit unserem Stand die Kasse füllen können“, sagte Hübner.

Untätig war der Verschönerungsverein aber auch in den Zeiten der Pandemie nie: Die Baumbeleuchtung auf dem Marktplatz wurde kostenintensiv ausgebaut und repariert, die beiden „Sackendräger“-Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner fanden einen festen Platz an der Rheinpromenade und entwickelten sich dort sofort zu Sympathieträgern und einem beliebten Fotomotiv.

Auch für das Jahr 2023 wird es wieder einen VVV-Kalender geben, der bis zur Kirmeseröffnung am 24. September gedruckt werden soll. „Unser Kalender hat sich seinen festen Platz an den Wänden der Reeser erobert“, freute sich Bernd Hübner. In Kürze wird der Verschönerungsverein auch wieder dazu aufrufen, Motive zu einem bestimmten Thema einzusenden. Voraussichtlich am ersten Advent soll übrigens auch das „Rääße Weihnachtspädje“ zwischen Skulpturenpark und Mühlenturm nachgeholt werden. Der eigentlich für 2021 geplante Weihnachtsmarkt in schöner Atmosphäre musste wie berichtet nach langer Vorbereitung kurzfristig wegen explodierender Inzidenzzahlen doch noch abgesagt werden. „Jetzt haben die Stadt, die Reeser Werbegemeinschaft und der VVV aber ein fertiges Konzept in der Schublade“, sagte Hübner und war optimistisch, dass das „Pädje“ Ende November großen Zuspruch erfahren wird.