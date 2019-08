Wirtschaft : Der neue Schachtofen wird gebaut

Emmerich Aus weiter Entfernung sieht man ihn schon: Den großen Kran, der beim Einbau eines echten Kolosses hilft. Bei der Deutschen Giessdraht wird gebaut, ein neuer Kathodenschachtofen entsteht. Mit viel Aufwand, die Rheinische Post berichtete, wurden die Bauteile angeliefert.

Momentan werden diese fleißig verbaut. So wie in den vergangenen Tagen, wo mit Hilfe des großen Krans die so genannte Brennerzone für den Kathodenschachtofen verbaut wurde. Die Brennerzone ist wahrlich kein Leichtgewicht: Rund 40 Tonnen wiegt allein dieses Bauteil.