Emmerich: Der neue Mann fürs Soziale im Rathaus

Emmerich Markus Dahms leitet nun den Fachbereich 7. Er ist mit rund 50 Mitarbeitern der größte der Verwaltung.

Markus Dahms machte eine duale Ausbildung bei der Stadt Kleve, absolvierte in Duisburg sein Studium zum Verwaltungswirt. Im Jahr 2000 bekam er bei der Stadt Kleve eine Anstellung im Bereich Soziales. 2001 wechselte er zur Kreisverwaltung Kleve. Als im Jahr 2005 "Hartz IV" eingeführt wurde, wurde er im Jobcenter tätig. Dort bekleidete er eine Stelle in der Innenrevision und gehörte zur Fachaufsicht der kreisangehörigen Kommunen. So war der stellvertretende Leiter des Jobcenters auch regelmäßig zum fachlichen Austausch in Emmerich.

In der nächsten Zeit wird Markus Dahms am Sozialausschuss am 24. Mai und bei der Sitzung der Seniorenvertretung Anfang Juni teilnehmen. Er freut sich auf neue Herausforderungen. "Auch wenn der Arbeitsmarkt zurzeit ganz gut verläuft, mangelt es nicht an Aufgaben." Integration sei auch ein Thema, was das Sozialamt langfristig beschäftigt, so Dahms, der in seiner Freizeit gerne mit dem Hund spazieren geht und bei den Fußballspielen seines Sohnes zuschaut. Er werde sich ein Netzwerk aufbauen. "Und wenn möglich, versuche ich, auch mal eine Sache unbürokratisch zu lösen."