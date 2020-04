Corona und die Folgen : Deich wird noch nicht freigegeben

Weil das Coronavirus dazwischen kam, ist der neue Deich zwischen Bienen und Praest immer noch nicht fertig. Der Deichverband verzichtet auf Konventionalstrafen und hofft darauf, den Deich Ende April öffnen zu können.

So schnell die Arbeiten am Deich zwischen Bienen und Praest auch vorangingen, so lange dauern noch die letzten Detaills. Eigentlich hätte der knapp vier Kilometer lange Abschnitt schon längst fertig sein und mit einem Deichfest am vergangenen Wochenende eingeweiht werden sollen, doch das Coronavirus kam dazwischen. So musste nicht nur die Feier abgesagt werden, auch der letzte Feinschliff ist noch in der Schwebe. Denn auch bei einigen, vom Deichverband Bislich-Landesgrenze beauftragten Firmen sind derzeit durch die ungewöhnliche Situation viele Ressourcen gebunden. „Ich habe deshalb davon abgesehen, die sowieso schon gebeutelte Wirtschaft mit Vertragsstrafen und Verzugsschreiben auf Liefertermine festzusetzen“, teilte Deichverbandsgeschäftsführer Holger Friedrich mit.