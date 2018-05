Emmerich: Der neue Chefankläger

Emmerich Mit einem Festakt im Museum Kurhaus hat Holger Schönwitz seinen Vorgänger Arno Neukirchen als Leiter der Staatsanwalt in Kleve abgelöst. NRW-Justizminister Peter Biesenbach lobte beide als ausgezeichnete Juristen.

Zum Vorstellungsgespräch in Düsseldorf gehörte die Frage, ob er auch bereit sei, Staatsanwalt in Kleve zu werden. "Ja", lautete seine Antwort. "Doch ich war wohl nicht überzeugend genug. Deswegen bin ich erst über ein paar Umwege nach Kleve gelangt", sagte Holger Schönwitz. Nun übernimmt der 43-Jährige die Leitung der Staatsanwaltschaft in Kleve. Damit löst er seinen Vorgänger, Arno Neukirchen, ab. Neukirchen verabschiedet sich nach fünf Jahren als Leiter in den Ruhestand.