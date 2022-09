Niederrhein-Künstler : „Der Maler malt bis zur letzten Stunde“

Ute und Hein Driessen im Atelier an der Rheinpromenade. Den beiden stehen ereignisreiche Tage bevor. RP-Fotos (2): Maarten Oversteegen Foto: Maarten Oversteegen

Emmerich Hein Driessen eröffnet am Sonntag anlässlich des 90. Geburtstags seine Ausstellung im Emmericher Rheinmuseum. Knapp 40 Werke werden gezeigt, zuvorderst Aquarell-Gemälde. Noch immer ist der Künstler kreativ.

Hein und Ute Driessen stehen regelrecht vor einer Festwoche. Am Sonntag feiert das Ehepaar Geburtstag. Hein Driessen wird 90, seine Gattin 85 Jahre alt. Wenige Tage später folgt ein weiteres Jubiläum: Die Emmericher begehen die Eiserne Hochzeit. Zudem ist Hein Driessen seit nunmehr 65 Jahren als selbständiger Künstler tätig. Grund genug, die Korken knallen zu lassen. Dafür haben die beiden einen würdigen Rahmen gefunden. Am Sonntag, 12 Uhr, eröffnet Hein Driessen im Rheinmuseum seine Geburtstagsausstellung. Er kündigt im Vorfeld einen Querschnitt seines Lebenswerks an.

„Es wird von allem etwas dabei sein, ich werde verschiedene Techniken der vergangenen Jahrzehnte zeigen“, sagt Hein Driessen. Ölgemälde, Aquarell, Grafiken und Bleistift-Zeichnungen – 40 Werke hat der 89-Jährige ausgewählt. Gerne wären es noch mehr geworden, doch im Museum muss Platz für die Landratswahl am 27. November bleiben.

Info Die Öffnungszeiten des Rheinmuseums Zeitraum Die Jubiläumsausstellung von Hein Driessen wird am Sonntag um 12 Uhr eröffnet. Dann will der Künstler auch Postkarten signieren. Noch bis zum 18. Dezember werden 40 seiner Werke gezeigt. Öffnungszeiten Sonntag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag öffnet das Emmericher Rheinmuseum am Geistmarkt zwischen St. Martini Kirche und Rathaus von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr.

Leiter Herbert Kleipaß war auf Driessen mit der Idee einer Jubiläumsausstellung zugekommen, er sagte freilich gleich zu. „An den runden Geburtstagen haben wir immer besondere Ausstellungen gemacht, also eigentlich alle fünf Jahre. 2017 waren die Werke im Stadttheater zu sehen. Zum 90. Geburtstag wollten wir nun auch gerne etwas machen“, so Hein Driessen, der im Jahr 2013 vom Bürgermeister die Ehrenplakette der Stadt Emmerich verliehen bekam.

Bürgermeister Peter Hinze wird die Ausstellung eröffnen, die Kunst wird noch bis zum 18. Dezember im Rheinmuseum ausgestellt. Es ist auch eine Hommage auf einen Künstler, der die Rheinstadt seit Jahrzehnten prägt. Einst als erster Karnevalsprinz nach dem Krieg, später als Erbauer des „größten Eimers der Welt“. Dass das Kunstwerk, das anlässlich der 750-Jahr-Feier 1983 aufgestellt wurde, Geschichte ist, bleibt Hein Driessen ein Dorn im Auge. „Das war ein tolles Projekt“, sagt Driessen.

Die Begabung war dem Emmericher in die Wiege gelegt. Sein Vater Gerhard hatte einen Hang zur Malerei, zudem war er mit dem Künstler Bernd Terhorst befreundet, der Hein Driessen in die Atelierwelt einführte. Die Begeisterung des Jugendlichen war geweckt – und so erfuhr er an der Folkwang-Hochschule für Bildende Künste in Essen und der Werkkunstschule in Düsseldorf seine Ausbildung, unter anderem auch in Mosaik, Graffiti, Fresko und Fotografie. Vielseitigkeit ist seit jeher sein Trumpf. Schon 1955 wurde Driessen mit dem Bundespreis der Werkkunstschulen Deutschlands ausgezeichnet. Seine Lehrer und Förderer waren etwa Prof. Urbach, Prof. Schardt, Bernd Terhorst und Karl Scherer.

Zusehends aber wandte sich Hein Driessen der Landschaftsmalerei zu. Seine Gemälde von der Hetter, der Promenade, der Rheinbrücke oder der St. Johannes Kirche in Dornick haben sich tief ins Gedächtnis vieler Emmericher eingeprägt. Zudem fanden die mallorquinischen Weiten immer wieder den Weg auf die Leinwand. Schließlich pendelte der Künstler jahrzehntelang zwischen zwei Welten. Im Fischerörtchen Cala Figuera eröffnete Driessen ein Atelier mit dem Namen Sirena – und fand im wohlig-warmen Spanien eine zweite Heimat. Vor knapp zehn Jahren endete das Kapitel Sonneninsel. In den Fokus rückte unterdessen das Atelier an der Rheinpromenade. Im Sommer sitzt der Emmericher draußen und sammelt mit Blick auf den Rhein Inspiration, in diesen Tagen macht er es sich drinnen hinter seinem Kunsttisch gemütlich. „Ich bin weiterhin künstlerisch aktiv, aktuell arbeite ich an einem Kalender mit kleinen Zeichnungen“, sagt er.