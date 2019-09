Bürgermonitor : „Eiskalt abserviert“

Emmerich Der Kampf des an ALS erkrankten Haffeners Norbert Zuckermann um einen Schwerbehindertenausweis bewegt die Gemüter. Etliche RP-Leser schildern ähnliche Erfahrungen mit dem Kreis Kleve.

Der Bericht in der Rheinischen Post von Samstag über den Fall von Norbert Zuckermann hat hohe Wellen geschlagen. Etliche E-Mails von Lesern, die ähnliche Erfahrungen mit dem Kreis Kleve schildern, gingen in der Zwischenzeit bei der Redaktion ein.

Wie berichtet, ist Norbert Zuckermann aus Rees-Haffen an ALS erkrankt. Nur mit Rollator kann der 60-Jährige noch 50 Meter am Stück zurücklegen. Einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, das unter anderem notwendig für Parkerleichterungen ist, hat er trotz mehrfacher Anträge und entsprechender Bescheinigungen von Ärzten bislang nicht erhalten.

Thomas Gervens: „Mein Vater liegt zuhause in einem Pflegebett und kann mit seinem Rollator, ohne fremde Hilfe noch nicht mal 20 Meter alleine gehen. Sein Hausarzt kommt zwar regelmäßig zu ihm nach Hause, jedoch müssen einige Ärzte auch aufgesucht werden, da es nicht anders geht. Da der Mann kaum laufen kann, muss vor den jeweiligen Praxen geparkt werden, wodurch meine Mutter dann regelmäßig Bußgelder wegen falschen Parkens kassiert.“

Seit ungefähr zwei Jahren kämpft Familie Gervens nun dafür, dass Alfred Gervens einen Parkausweis mit dem Merkzeichen „aG“ oder überhaupt einen Parkausweis bekommt und musste sogar Klage gegen den Kreis Kleve vor dem Sozialgericht in Duisburg einreichen, damit überhaupt irgendetwas passiert. Das Ergebnis steht noch aus.

Besonders kurios: Alfred Gervens hatte bereits einen ganz normalen Parkausweis für Schwerbehinderte, jedoch ohne „Merkzeichen aG“. Da der verlängert werden musste, beantragte die Familie einen Parkausweis mit dem Merkzeichen „aG“. Ergebnis: Alfred Gervens bekam nun gar keinen Ausweis mehr, da seine Krankheit plötzlich die Kriterien eines schwerbehinderten Parkausweises nicht erfülle. „Das muss man sich bei diesem Krankheitsbild nur mal vorstellen“, so Thomas Gervens, der darauf verweist, dass selbst der Hausarzt in seinem Schreiben an den Kreis Kleve festgehalten habe, dass ein Parkausweis mit dem Merkzeichen „aG“ unabdingbar sei.