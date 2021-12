Tradition : Die Rückkehr der Reeser Engel

REES Die Brüder Schwär übergaben dem Reeser Geschichtsverein traditionsreiche Engelsfahnen, die in der Dellstraße 23 ausgestellt werden. Diese schlummerten zuvor fast 40 Jahre in einer Schublade.

Angefertigt wurden die Fahnen von der Reeser Textilkünstlerin Elisabeth Stammer, die sich am Melatenweg 5 ein Haus mit Atta Schwärs Halbschwester Maria Brecker teilte. In den 1960er-, 70er- und frühen 80er-Jahren wehten die Fahnen stets zu Fronleichnam .

Neuer Eigentümer Zur Jahreswende enden die Wechselausstellungen des Geschichtsvereins in der Dellstraße 23. Besitzerin Marie-Luise Heimann-Koenen, die „Ressa“ das Ladenlokal ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt hat, verkauft die Immobilie an einen neuen Eigentümer, der dort ab 2022 das Reeser Geschäftsleben bereichern wird.

Dann schlummerten sie fast vier Jahrzehnte in einer Schublade, was den Söhnen des im Jahr 2017 verstorbenen Friseurmeisters gar nicht gefiel. Benedikt Schwär ließ die sechs Fahnen bei einer Schneidermeisterin in Rhede professionell reinigen und reparieren. „Bis auf ein paar kleinere Stockflecken sind sie in einem guten Zustand“, sagt der Kirchenmusiker, der gerade von Rhede in die Schwanenstadt Kleve umgezogen ist.