Politisch : Hans Doerwald bei SPD-Neujahrsempfang geehrt

Emmerich Seit 60 Jahren ist das Emmericher Urgestein Hans Doerwald Mitglied der SPD. Der 92-Jährige ist bekannt als Mensch, der auch heute keiner politischen Diskussion aus dem Weg geht. Bei der Ehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs der SPD am Sonntag im PAN kunstforum konnte er leider nicht selbst anwesend sein.

In der letzten Zeit habe sich die SPD sehr mit sich selber beschäftigt, jetzt sei es an der Zeit, sich um die Probleme der Menschen zu kümmern, so Kutschaty. „In diesem Jahr sind bereits 40 Emmericher Kinder geboren worden.“ Damit gehöre Emmerich zu den gebärfreudigsten Städten in NRW im Januar, sagte der SPD-Politiker. „Wir wollen mithelfen und mitgestalten, dass diese Kinder auch eine gute Zukunft haben werden.“ Bisher sei es oftmals so, dass die Zukunft der Kinder an der Familiensituation und an der Postleitzahl, wo sie wohnen, liege. Bis zu 70 Prozent der Akademikerkinder machen ihr Abitur, aber nur zehn Prozent einer alleinerziehenden Küchenhilfe, gab er ein Beispiel. Die Sozialdemokraten werden sich für gebührenfreie und genügend Kitaplätze einsetzen und das Ganztagsangebot ausbauen, weil das wichtige Grundsteine sind. Auch Schulen sollen mehr gefördert werden und zwar je nach Bedarf. „Wir müssen den Mut aufbringen, Ungleiches ungleich zu behandeln. Es geht um die Zukunft unserer Gesellschaft.“