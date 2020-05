Eltenberg : „Brunnengeister“ mit Verspätung

Der Drususbrunnen auf dem Eltenberg darf wieder öffnen. Unter Auflagen kann die Attraktion ab Samstag besucht werden. Momentan wird der „Willkommensort“ Hochelten touristisch weiterentwickelt.

Die Fahnen hängen, der Drususbrunnen oben auf dem Eltenberg hat den Frühjahrsputz hinter sich und auch das Gebäude wurde von Spinnweben und Staub befreit. Mit fünfwöchiger Verspätung wird er jetzt eröffnet. Theo Halma, seit 13 Jahren ein Brunnengeist, erwartet die ersten Gäste an diesem Wochenende. „Eigentlich hätten wir eine Woche vor Ostern eröffnet, aber wegen Corona mussten im März alle Museen und damit auch der Drususbrunnen schließen“, erklärt Touristikchefin Dr. Manon Loock-Braun. Seit Mittwoch dürfen Besucher wieder in Museen gehen. „Wir haben ein Hygienekonzept geschrieben und mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt.“

Öffnungszeiten Der Drusubrunnen ist am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: Ein Euro pro Person, Kinder frei.

Fast jede Schulklasse in Emmerich und Elten und viele interessierte Gruppen haben bereits den Brunnen besucht und von der Geschichte erfahren. Jetzt in Corona-Zeiten darf er aber nur mit drei Personen – einem Brunnengeist und zwei Gästen – besucht werden. Dabei müssen die Hygienevorschriften beachtet werden: Zunächst muss jeder die Hände an einem Desinfektionsspender reinigen, im Brunnenhäuschen ist das Tragen einer Schutzmaske für Mund und Nase Pflicht und der Abstand von 1,50 Meter muss gewahrt sein. Trotzdem erwarten die Brunnengeister so manchen Besucher. „Gerade Leute, die den Drususbrunnen zum ersten Mal sehen, sind begeistert. Es dauert acht Sekunden, bevor ein oben ausgeleerter Eimer Wasser unten auf die Wasserfläche aufklatscht. Hier erleben unsere Gäste Geschichte zum Anfassen und nicht hinter Glas oder Gitter.“