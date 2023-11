Feierstunde in Emmerich Alle zufrieden - Der Bahnhof sieht endlich wieder gut aus

Zur Erinnerung. Seit Oktober 2020 ist der Emmericher Bahnhof in städtischer Hand. Die Erschließungsgesellschaft Emmerich (EGE) hatte das Gebäude von der Bahn übernommen. Der Auftrag damals an die EGE (eine Tochter der städtischen Stadtwerke): Die Immobilie sollte aufgewertet werden. Wie übrigens so manch andere auch in Emmerich, die vor sich hindümpelt. Dafür hat die Stadt vor einigen Jahren ein Sondervermögen gebildet, mit dem Gebäude gekauft und modernisiert werden. Bis jetzt alles auf wirtschaftlich gesunden Beinen. So wie im Bahnhof, wo die drei Gewerbeeinheiten vermietet sind.